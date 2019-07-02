Истребитель ВВС Индии "потерял" топливный бак во время полета

Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что бак упал в сельской местности на территории одной из заброшенных ферм. На месте падения произошел небольшой пожар, к настоящему моменту он ликвидирован. О жертвах или разрушениях не сообщается.

Несмотря на технический сбой, пилоту удалось вернуться на базу и благополучно посадить истребитель, не получив при этом никаких ранений.

Что именно послужило причиной непроизвольного отсоединения топливного бака, пока остается неизвестным.

ВВС республики заявили, что ведут расследование случившегося.

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