Европарламент не смог выбрать председателя в первом раунде голосования

3 июля 2019 14:19 (UTC+04:00)

Ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютного большинства голосов, в связи с чем был объявлен второй раунд голосования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего было учтено 662 голоса. При этом лучший результат продемонстрировал итальянский кандидат Давид Сассоли, набрав 325 голосов, что составляет менее 50% + 1 голос, необходимых для победы в первом туре.

"Никто не набрал абсолютного большинства, объявлен второй раунд", - отметил уходящий с поста председателя ЕП Антонио Таяни.

На втором месте идет чех Ян Заградил с результатом в 162 голоса, за ним следует немка Ска Келлер, которую поддержали 133 депутата, замыкает список испанка Сира Рего, набравшая 42 голоса.

Как напомнила ранее пресс-служба ЕП, в случае если никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в трех раундах, то в четвертом раунде победителем станет кандидат, набравший простое большинство. При этом в последний раунд выйдут лишь двое кандидатов, набравших больше всего голосов в третьем туре.

В настоящий момент в Европарламенте начинается второй раунд голосования. Новых кандидатов ни от одной из политических сил выдвинуто не было.

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