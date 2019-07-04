Не менее пяти человек погибли в результате тропических ливней на Гаити

4 июля 2019 07:26 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек погибли в результате тропических ливней, прошедших на Гаити, одном из крупнейших островов в бассейне Карибского моря. Об этом, как передало в четверг агентство France Press, сообщил представитель местных спасательных служб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, два человека погибли в столице страны, Порт-о-Пренсе, тела еще трех местных жителей спасатели обнаружили в городке Сите-Солей, расположенном неподалеку от столицы.

В одном из пригородов Порт-о-Пренса потоки воды снесли несколько десятков одноэтажных домов, в которых проживали сотни гаитянцев. В результате около десяти человек получили серьезные ранения. Все они госпитализированы. Трое жителей столицы Гаити до сих пор числятся пропавшими без вести.

Власти страны предупредили, что еще как минимум в течение двух ближайших дней в Порт-о-Пренсе и его предместьях ожидаются ливневые дожди, которые будут сопровождаться штормовым ветром.

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