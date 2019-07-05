Столетняя британка раскрыла необычный секрет долголетия

Жительница Великобритании Мэри Эмерсон, которой на прошлой неделе исполнилось сто лет, рассказала о секрете своего долголетия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам женщины, до ста лет она дожила благодаря жизнерадостному характеру, а также любимому блюду — сосискам в тесте.

Женщина рассказала, что всю жизнь любила печь сосиски в тесте. "Мне до сих пор это нравится, хотя сейчас требуется помощь. Больше всего я люблю готовить их со своей внучкой Наоми на Рождество", — призналась она.

Мэри Эмерсон и ее сестра-близнец Джин родились раньше срока в 1919 году. Муж Мэри Эмерсон Том умер в 1976-м, после чего она стала жить одна. У нее есть три внука и два правнука. "Я прожила хорошую жизнь", — сказала женщина.

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