Disney показала официальный тизер фильма "Мулан"

8 июля 2019 12:42 (UTC+04:00)

Компания Disney показала первый трейлер картины "Мулан" - киноверсии одноименного мультфильма 1998 года. Видео появилось в официальном YouTube-аккаунте кинокомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда император Китая издает указ о том, что один человек из каждой семьи должен служить в Императорской армии для защиты страны от северных захватчиков, Хуа Мулань, старшая дочь почетного воина, занимает место ее больного отца", - сообщается в описании к видео.

Премьера фильма в США запланирована на март 2020 года. Роль Мулан исполнит китайская актриса Лю Ифэй. Как указано на официальной странице картины в Instagram, всемирный кастинг по поиску исполнительницы главной роли занял год.

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