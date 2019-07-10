Президент Южной Кореи призвал корпорации готовиться к продлению санкций Японии

10 июля 2019 11:45 (UTC+04:00)

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал руководителей корейских корпораций готовиться к продлению Японией экспортных ограничений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на наши дипломатические усилия, сохраняется вероятность затягивания сложившейся ситуации. Однако необходимо подготовиться к любому развитию событий", - приводит в среду агентство Reuters заявление Мун Чжэ Ина.

Глава государства отверг утверждения Японии о том, что Южная Корея якобы поставляла высокотехнологичные компоненты в КНДР в обход санкций ООН.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Токио ввел экспортные ограничения в политических целях, чтобы нанести ущерб экономике Южной Кореи. Он также отметил, что "правительство Республики Корея намерено добиться отмены торговых санкций и принять ответные меры".

Встреча южнокорейского президента с руководителями 30 крупнейших корпораций страны была посвящена ситуации с решением Токио ужесточить контроль за экспортом в Южную Корею. Ограничительные меры вступили в силу 1 июля.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсации четырем корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Японская компания может выйти на Узбекский рынок
Бизнес 11:12
Сеул нацелен на развитие сотрудничества с Туркменистаном - президент
Туркменистан 09:05
В Японии на аукционе продали гроздь винограда за 11 тысяч долларов
В мире 9 июля 15:16
В Сеуле отвергли обвинения Токио в нарушении санкций против КНДР
Другие страны 9 июля 14:08
Начинается прием в Центр профобразования по корейским стандартам обучения
Общество 9 июля 12:02
Узбекско-корейское СП открывает тендер на закупку пробойников
Тендеры 9 июля 09:42
Лента новостей
В Малайзии может быть создан торговый дом Узбекистана
Бизнес 12:11
Uber запустил в Нью-Йорке сервис вертолетного такси в аэропорт
Другие страны 12:09
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 12:08
100% труб TAP в Греции и Албании будут закопаны в землю к концу 2019 года
Энергетика 12:07
Катар приобретает отели в Стамбуле
Бизнес 12:02
В Баку выявлен еще один цех, функционирующий в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 11:54
В Казахстане заморожен проект по производству соли
Бизнес 11:49
Экспорт персиков и нектарина из Грузии сократился
Финансы 11:44
В Баку завершилась 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 11:44