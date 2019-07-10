Зариф считает противоречивым созванное по запросу США заседание МАГАТЭ по ядерной сделке

10 июля 2019 17:50 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает противоречивым решение созвать по инициативе США заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посвященное ядерной сделке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ирония заседания МАГАТЭ, созванного по запросу США, в том, что Вашингтон не принимает ядерную сделку, нарушает ее и наказывает тех, кто придерживается соглашения", - заявил Зариф. По его мнению, "США не имеют права поднимать вопросы о СВПД Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. Он добавил, что "Иран, согласно 15 докладам МАГАТЭ, полностью соблюдает ядерную сделку".

8 июля МАГАТЭ сообщило, что Иран превысил ограниченный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%, а ранее информировало о превышении Ираном лимита запасов в 300 кг низкообогащенного урана.

В Вене 10 июля пройдет специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на тему развития событий вокруг иранского ядерного досье. Запрос о проведении сессии направило постпредство США при международных организациях в Вене, которое уверено, что международное сообщество должно привлечь к ответственности Тегеран. Во вторник Великобритания, Германия, Франция и ЕС выразили обеспокоенность ситуацией вокруг иранского атома.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Советник Макрона в Иране обсудил ядерную сделку
Другие страны 15:57
Посол Великобритании в США Ким Дэррок покидает свой пост
Другие страны 15:29
Торговый диалог между Великобританией и США отменен на фоне скандала с послом
Другие страны 15:00
Крупная американская компания вложится в строительство завода в Казахстане
Бизнес 14:47
Спецпредставитель США по Ирану сообщил, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана
Другие страны 14:01
Иран сокращает обязательства в рамках ядерной сделки, заявил Роухани
Другие страны 13:00
Лента новостей
Эксперт: По TAP в первую очередь пойдёт самый дешёвый газ
Энергетика 18:18
Азербайджанская компания примет участие в проекте тепличного комплекса в Турции
Финансы 18:05
В ряде районов Баку планируется установка дренажных систем
Экономика 17:55
Узбекско-корейское СП открывает тендер на закупку ножей для экструдера
Тендеры 17:48
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение
Финансы 17:46
Производитель минеральной воды в Нахчыване расширит географию экспорта
Бизнес 17:44
В Баку аттестат " с отличием" получили 1433 выпускника средних школ (ФОТО)
Общество 17:42
Министр экономики и финансов Франции посетит Азербайджан
Финансы 17:36
В Азербайджане неохотно страхуют интеллектуальную собственность
Экономика 17:31