Постпред Ирана заявил, что заседание МАГАТЭ не принесло США нужных результатов

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил, что США не добились желаемых результатов на специальной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу соблюдения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам постпреда, США хотели созвать экстренное заседание по вопросу о выполнении Ираном СВПД, однако большинство стран не поддержало такое предложение. "Страны единодушно осудили выход США из СВПД и отметили, что подобная встреча - не место для обсуждения положений соглашения. Этот вопрос должен решаться на заседании группы "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН + Германия - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Представитель Ирана также заявил, что "на спецсессии США оказались в изоляции и не смогли получить то, чего они добивались".

"Соединенные Штаты намеривались использовать эту встречу для продвижения своих политических интересов, для противодействия Ирану, однако у них ничего не вышло", - сказал Казем Гариб Абади.

В Вене 10 июня состоялось специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на тему развития событий вокруг иранского ядерного досье. Запрос о проведении сессии направило постпредство США при международных организациях в Вене, которое уверено, что международное сообщество должно привлечь к ответственности власти Ирана после их шагов в отношении ядерного соглашения. 8 июля МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил уровень обогащения урана в 3,67%, который был ограничен ядерной сделкой. 1 июля в МАГАТЭ информировали, что Иран превысил лимит запасов в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой (СВПД). Генеральный директор агентства доложил Совету управляющих о каждом отдельном шаге иранских властей.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

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