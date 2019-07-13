Оппозиционный кандидат признал поражение на выборах президента Индонезии

Оппозиционный кандидат на пост президента Индонезии Прабово Субианто в субботу признал поражение на прошедших в апреле всеобщих выборах и поздравил действующего главу государства Джоко Видодо с переизбранием на новый пятилетний срок. Это произошло во время их первой после выборов встречи - политики вместе совершили поездку по недавно открывшейся первой в стране линии метрополитена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает издание The Straits Times, генерал запаса Субианто пожал руку Видодо перед собравшимися журналистами, пожелав ему всего хорошего на посту президента. В свою очередь глава государства рассказал, что "давно планировал встречу с давним другом, но по ряду причин, в том числе из-за плотного графика, смогли встретиться только сейчас. По его словам, "настало время забыть предвыборные сражения и работать во благо родины".

Несмотря на то, что итоги выборов главы Индонезии были оглашены еще 21 мая, Субианто обратился в Конституционный суд с требованием пересмотреть результаты. По его мнению, во время голосования и подсчета голосов были обнаружены массовые и систематические нарушения, нецелевое расходование государственного бюджета на предвыборную кампанию Видодо, давление на органы государственной власти, а также ограничения свободы средств массовой информации. Однако высший судебный орган 27 июня вынес решение отклонить все иски оппозиции и подтвердил статус Видодо в качестве победителя выборов.

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