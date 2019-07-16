Число погибших при обрушении здания в Индии возросло до 14

16 июля 2019 07:25 (UTC+04:00)

Спасатели извлекли живыми 28 человек из-под завалов рухнувшего в воскресенье здания в северном индийском штате Химачал-Прадеш, еще 14 человек погибли, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщает во вторник газета Times of India, большинство погибших и пострадавших - военнослужащие.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 17 спасенных.

Многоэтажное здание обрушилось в воскресенье в городе Солан, в момент обрушения в доме, где располагалась столовая, обедали солдаты одного из соседних полков. Под завалами оказались 42 человека, почти двое суток спасатели разбирали завалы, чтобы извлечь людей. В итоге 17 военнослужащих и 11 гражданских лиц были спасены, 13 солдат и один гражданский погибли.

Причиной обрушения здания стали мощные муссонные ливни, обрушившиеся на север Индии. Полиция начала расследование, владельцев и строителей здания обвиняют в несоблюдении строительных норм и экономии на стройматериалах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии более 2,6 миллиона человек оказались в зоне затопления
В мире 14 июля 23:33
В Индии два человека погибли при обрушении аттракциона в парке развлечений
Другие страны 14 июля 19:51
В Индии более 800 тысяч человек оказались в зоне затопления из-за дождей
Другие страны 13 июля 12:53
Rafael получила контракт на 100 миллионов долларов
Израиль 13 июля 10:17
Индия начала разработку беспилотников, способных воевать в составе организованной группы
Другие страны 12 июля 15:14
Я поражен красотой Кыргызстана, здесь можно снимать фильмы Болливуда – посол Индии в Кыргызстане
Кыргызстан 12 июля 09:51
Лента новостей
Советнику Трампа пригрозили санкциями за неявку в конгресс
США 07:05
США намерены обсудить с Россией трехстороннее соглашение по ядерному оружию
США 06:31
Вблизи острова Бали произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 06:05
Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД
В мире 05:28
При взрыве бытового газа в Калифорнии погиб один человек
США 05:05
МИД Грузии об инциденте на грузино-азербайджанской границе
Грузия 04:40
Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
Арабские страны 04:23
МИД Ирана: Трамп не желает войны с республикой, но этого хотят приближенные президента США
Политика 03:59
Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
США 03:35