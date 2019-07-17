При обрушении здания в Мумбаи погибли 14 человек

17 июля 2019 10:37 (UTC+04:00)

Число погибших при обрушении 100-летнего четырехэтажного дома в индийском мегаполисе Мумбаи выросло до 14. Как сообщает в среду телеканал NDTV, девять человек, в том числе двоих детей, удалось спасти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о семи погибших.

Дом, расположенный в переулке, застроенном старыми ветхими домами в мумбайском районе Донгри, обрушился во вторник. Причиной, как полагают, стали мощные муссонные ливни, подтопившие многие районы города. Ситуация осложняется тем, что по узким переулкам к месту обрушения дома не смогла подойти тяжелая техника для спасательных работ.

Всю ночь спасатели и жители района раскапывали дом вручную. Люди сформировали живую цепь, передавая обломки друг другу. Работы на месте обрушения продолжаются.

Ранее на этой неделе 14 человек стали жертвами обрушениямногоэтажного здания в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

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