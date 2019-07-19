В Британии консерваторы хотят защитить нового премьера от вотума недоверия на один год

Члены Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-тори и занимающегося вопросами выбора или смены лидера консерваторов, рассматривают возможность изменения внутренних правил для защиты нового лидера партии, который займет пост премьера, от вотума недоверия в первый год нахождения у власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Комитете 1922 ведется обсуждение насчет изменения норм, эти дискуссии продолжаются. Новому лидеру необходимо обеспечить по крайней мере 12 месяцев до того, как оспаривать результаты его работы", - приводит телеканал слова ответственного секретаря комитета Найджела Эванса. Как отмечает телеканал, в настоящее время у консерваторов существует норма, согласно которой вотум недоверия в отношении лидера тори может выноситься на рассмотрение не чаще раза в год, однако это правило не регламентирует защиту нового главы правительства в самом начале его работы.

Эванс добавил, что на данный момент еще не ясно, получит ли такая инициатива поддержку большинства в комитете, - консерваторы обсуждают, какие непредвиденные обстоятельства могут возникнуть, если подобное изменение норм будет одобрено.

24 мая нынешний премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а затем и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля, на следующий день Мэй должна будет передать ему свои полномочия. Фаворитом гонки называют евроскептика Бориса Джонсона. Его соперником является нынешний глава МИД Джереми Хант.

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