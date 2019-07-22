Сеул вынесет в ВТО вопрос о санкциях Токио

Южная Корея во вторник вынесет вопрос о введенных Японией в ее отношении торговых санкциях на обсуждение Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, заместитель министра по юридическим вопросам Ким Сын Хо представит Южную Корею на заседании Генерального совета организации в Женеве. Планируется, что Ким Сын Хо обратится к государствам - членам ВТО с речью, в которой поднимет вопрос о нарушении Японией принципов свободной торговли, а также необходимости отмены экспортных ограничений.

Как сообщает агентство, это выступление призвано "подтолкнуть международное сообщество к оказанию давления на Японию".

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году.

В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран. Между тем южнокорейская сторона отказалась от созыва международной арбитражной коллегии, в связи с чем 19 июля глава МИД Японии Таро Коно вручил ноту протеста послу Республики Корея в Японии Нам Гван Пхо.

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