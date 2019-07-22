В Сомали при взрыве погибли не менее десяти человек

По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в сомалийской столице Могадишо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Garowe Online сообщало, что в городе прогремел мощный взрыв. Он произошел недалеко от контрольно-пропускного пункта на шоссе, ведущем к международному аэропорту Могадишо.

Сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что после взрыва на месте происшествия была слышна стрельба.

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