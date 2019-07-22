Власти Шри-Ланки продлили режим чрезвычайного положения на месяц

Режим чрезвычайного положения, введенный в Шри-Ланке после терактов 21 апреля, продлен еще на один месяц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, президент страны Майтрипала Сирисена выпустил соответствующий декрет. Согласно этому документу, чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца с 22 июля в целях соблюдения общественной безопасности и порядка, а также для обеспечения поставок товаров и услуг первой необходимости.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа произошло восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек.

На следующий день власти страны ввели на месяц режим чрезвычайного положения, который был продлен 22 мая и 22 июня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.