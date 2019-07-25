В Сеуле призвали Пхеньян прекратить действия, способствующие росту напряженности в регионе

25 июля 2019 08:39 (UTC+04:00)

Южная Корея призывает КНДР отказаться от действий, которые способствуют росту напряженности на территории Корейского полуострова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в четверг официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея Чхве Хён Су.

Ранее в четверг Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов. Отмечалось, что пуски были произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря. Впоследствии в КНШ заявили, что речь идет, предположительно, о ракетах малой дальности.

"Мы призываем Северную Корею прекратить действия, которые не помогают усилиям по снятию военной напряженности на Корейском полуострове", - заявила Чхве Хён Су в ходе брифинга для журналистов. При этом, по ее словам, в настоящий момент Сеул не планирует предпринимать каких-либо военных мер в ответ на совершенные Пхеньяном запуски.

Как отмечает Yonhap со ссылкой на администрацию президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, Совет национальной безопасности страны в четверг в ходе совещания обсудит ситуацию вокруг очередных ракетных пусков КНДР. В южнокорейском КНШ в свою очередь сообщили, что "отслеживают ситуацию" и сохраняют боеготовность.

Как пишет Yonhap, по имеющимся данным, запущенные снаряды пролетели около 430 км и упали в Японском море, их максимальная высота составила 50 км. Представитель КНШ сообщил агентству, что запуск ракет может быть связан с учениями, которые сейчас проводятся в КНДР. По мнению южнокорейских военных, ракеты были выпущены из мобильной пусковой установки. При этом, как сообщает Yonhap, в Сеуле заявляют, что необходимо проведение более полного анализа на предмет того, являлись ли запущенные ракеты баллистическими, а также был ли это тот же тип реактивных снарядов, который КНДР дважды испытывала в мае текущего года.

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