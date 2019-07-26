Ученые назвали нынешние темпы потепления на Земле самыми высокими за две тысячи лет

26 июля 2019 09:41 (UTC+04:00)

Темпы потепления на Земле никогда еще за последние две тысячи лет не были столь высокими, а рост температуры не охватывал столь обширные районы по всему миру, как сейчас. К такому выводу пришли ученые Бернского университета, опубликовавшие итоги своих изысканий в журналах Nature и Nature Geoscience, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В обнародованном отчете отмечается, что в истории планеты не раз бывали похолодания и потепления. В частности, малый ледниковый период продолжался примерно с 1300 по 1850 год. Это время относительного похолодания в Старом Свете запечатлено на картинах художников той поры - на них изображены люди, катающиеся на коньках на нидерландских каналах. Науке известно также, что малому ледниковому периоду предшествовал в X - XIII веках малый климатический оптимум - период сравнительно теплой и ровной погоды.

Группа ученых Бернского университета под руководством профессора Рафаэля Ньюкома пришла к заключению, что повсеместного единовременного похолодания или потепления на Земле за последние две тысячи лет не было. "Действительно, во время малого ледникового периода было в целом холоднее во всем мире, но это происходило не везде и не в одно и то же время", - констатировал профессор. Данные, полученные при изучении осадочных пород, кораллов и ледников наряду с применением метода статистического моделирования, дали возможность швейцарским ученым установить, что "минимальные и максимальные температуры были разными в разных районах" Земли.

Согласно выводам специалистов, сейчас происходят принципиально иные климатические изменения, чем те, что имели место в последние две тысячи лет. По их мнению, ХХ столетие было самым теплым за 20 веков. Свидетельства тому эксперты обнаружили на более чем 98% поверхности Земли. "Это говорит о том, что современное изменение климата не может быть объяснено случайными переменами, а объясняется антропогенной эмиссией СО2 и других парниковых газов. Период потепления впервые сейчас сказывается на всей планете одновременно, а скорость глобального потепления никогда не была столь высокой, как сейчас", - резюмировали эксперты.

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