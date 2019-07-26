В более чем 50 городах Франции установлен абсолютных температурный рекорд

26 июля 2019 13:02 (UTC+04:00)

Абсолютный температурный рекорд был установлен в четверг в более чем 50 городах Франции, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее метеорологическая служба Meteo France сообщила, что новый температурный рекорд установлен в Париже, столбик термометра поднялся до отметки в 42,6 градуса по Цельсию.

По информации метеослужбы, 25 июля температура в ряде городов достигла своего максимума. Так, в коммуне Сэн-Мор-де-Фосэ недалеко от Парижа была зафиксирована температура в 43,6 градуса, в Париже - 42,6 градуса, в Бурже - 42,1 градуса.

Отмечается, что в большинстве городов температурный рекорд в последний раз фиксировали в 2003 году, в некоторых городах, в том числе в Париже - в 1947 году.

Аномальная жара наблюдалась во Франции в конце июня, тогда столбики термометров в ряде регионов страны также поднимались выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень погодной опасности. Были побиты температурные рекорды.

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