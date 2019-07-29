Япония считает, что миру нужен новый договор о РСМД с участием всех ядерных держав

Япония считает, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) играл важную роль в вопросе сокращения вооружения и сейчас необходимо работать над созданием новой структуры, включающей в себя все ядерные державы - Россию, Великобританию, Китай, США, Францию. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Таро Коно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что этот договор очень важен как для Японии, так и для всего мира с точки зрения вклада в разоружение. С другой стороны, многие страны, не входящие в него, продолжали увеличивать численность своих вооружений. Когда текущий договор истечет [2 августа], я считаю, что необходимо будет заняться созданием новой структуры, нацеленной на все страны из "ядерной пятерки", - сказал он.

По словам Коно, Япония будет стараться вести работу со всеми этими государствами с целью создания нового документа о разоружении.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Американская администрация также пригрозила, что Вашингтон через 6 месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.

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