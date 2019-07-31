В Канаде турист с ножом сумел отбиться от нападения медведя гризли

31 июля 2019 14:32 (UTC+04:00)

Турист, вооруженный одним ножом, сумел выжить в схватке с медведем гризли в лесах канадской провинции Британская Колумбия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в понедельник в лесу примерно в 180 км к северо-востоку от горда Пауэл-Ривер. Хищник набросился на мужчину на одной из лесных тропинок. Вооруженный одним походным ножом турист сумел нанести гризли несколько резаных ран, после чего медведь убежал.

Покалеченный мужчина самостоятельно добрался до ближайшего лагеря людей, где ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали спасателей. В настоящее время турист в тяжелом состоянии находится в больнице, но его жизнь уже вне опасности. Специальные службы сейчас пытаются выследить хищника в том месте, где он напал на человека. После таких случаев в Канаде диких зверей всегда убивают, чтобы они не смогли вновь напасть на людей.

Нападения медведей на людей в Канаде случаются достаточно редко и, как правило, в лесах. Обычно фиксируется несколько случаев в год. Кроме того, каждый год канадские СМИ сообщают о нескольких случаях появления животных в городах. Чаще всего это происходит в провинции Британская Колумбия: летом из-за засухи или лесных пожаров в этих местах хищникам не хватает пищи. Так, несколько лет назад медведи по ночам "атаковали" автомобили на окраине Ванкувера, в которых их владельцы оставляли еду. Тогда от ночных набегов этих хищников пострадал только автотранспорт.

В сентябре прошлого года неожиданностью стало появление медведя в самом центре Оттавы. Зверь был обнаружен ночью в районе центрального рынка Бай-Уорд, а после появления полиции спрятался от стражей порядка на дереве. Там его и усыпили специалисты ведомства по вопросам охраны окружающей среды, после чего пожарные помогли снять спящего медведя с дерева. Позже его выпустили на волю в одном из заповедников.

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