Жителей Индонезии предупредили о цунами из-за землетрясения

Власти Индонезии выпустили предупреждение о цунами в связи с землетрясением, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра. Подземные толчки зафиксированы в 12.03. Эпицентр располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang). Очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным агентства, сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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