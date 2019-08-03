Япония и США могут провести новые торговые переговоры в августе

3 августа 2019 05:44 (UTC+04:00)

Япония и США смогли устранить ряд разногласий во время очередного раунда торговых переговоров, который завершился в пятницу в Вашингтоне, и нацелены на проведение новых консультаций в середине текущего месяца. Об этом заявил журналистам японский министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги после встречи с американским представителем на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы смогли продвинуть нашу дискуссию с тем, чтобы достичь конечного результата в кратчайшие сроки. Разногласия практически устранены, а итог уже виднеется", - приводит слова министра агентство Киодо. Он также сообщил, что очередной раунд консультаций пройдет в середине августа перед саммитом "семерки".

Как отмечает Киодо, в ходе нынешних переговоров Вашингтон пошел навстречу Токио, смягчив позицию касательно импорта японских автомобилей и запчастей. При этом основным требованием Соединенных Штатов продолжает оставаться предоставление широкого доступа на рынок Японии американской сельскохозяйственной продукции, включая говядину, свинину и пшеницу.

В конечном счете оба государства хотят выйти на общее соглашение по торговле к концу сентября, когда у японского премьер-министра Синдзо Абэ будет шанс провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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