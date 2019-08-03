Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет

Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын выразил большую удовлетворенность результатами пятничного учебного запуска ракет, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Южнокорейские военные сообщали, что КНДР произвела пуски "неопознанных снарядов" малой дальности из провинции Хамгён-Намдо в Восточное море между 02.59 и 03.23 в пятницу. Оба снаряда пролетели около 220 километров, достигнув максимальной высоты в 25 километров. Военные Южной Кореи и США полагают, что КНДР могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа, а полетные характеристики выпущенных снарядов схожи с теми, которые были испытаны 31 июля.

По данным агентства, Ким Чен Ын высоко оценил усилия ведущих ученых, чиновников, техников и рабочих в развитие науки на службе национальной безопасности. Агентство отмечает, что тест подтвердил успешное управление высотой и направлением полета, а также точность удара по цели и взрывную силу боеголовки ракеты.

Пуски КНДР в ночь на пятницу стали третьими в течение недели. В среду КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля. Ранее министр обороны Японии уже заявлял, что траектория полета испытанных КНДР в июле ракет делает их сложными для перехвата имеющимися в стране системами ПРО.

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