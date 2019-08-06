Глава МИД Индии посетит Москву в конце августа

6 августа 2019 15:59 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар посетит российскую столицу в конце августа. Об этом сообщил во вторник посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма на брифинге в посольстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем визита министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара в конце месяца, - сказал он. - Наш министр иностранных дел встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым".

"Мы также ожидаем визита в Москву министра нефти и природного газа Дхармендры Прадхана в конце месяца", - добавил посол.

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