Цена нефти Brent опустилась ниже $58

7 августа 2019 17:37 (UTC+04:00)

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена нефти находилась ниже $58 8 января 2019 года.

Несмотря на значительное снижение котировок нефти рубль остается стабильным к мировым валютам. Так, курс доллара на Московской бирже снизился на 0,03%, до 65,25 рубля, евро торгуется на уровне закрытия предыдущей сессии - по 73,10 рубля за единицу европейской валюты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Казахстане вырастут объемы добычи нефти
Энергетика 14:08
Цена нефти Brent упала ниже $59 за баррель впервые с 12 июня
Энергетика 6 августа 23:29
В Казахстане дан старт строительству НПЗ
Энергетика 6 августа 18:30
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель
В мире 5 августа 23:49
Каспийский трубопроводный консорциум увеличил отгрузку нефти
Энергетика 5 августа 15:53
Крупный нефтеперерабатывающий завод Казахстана нарастил производство
Энергетика 2 августа 13:46
Лента новостей
Управление мусульман Кавказа: Одной из особенностей праздника Гурбан является недопущение религиозной дискриминации
Точка зрения 18:14
Международные резервы Национального Банка Грузии сократились
Финансы 17:58
В Азербайджане прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу
Спорт 17:55
Пакистан заявил, что понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира
Другие страны 17:53
Al Jazeera: У президентского дворца в Адене произошла перестрелка
Арабские страны 17:48
Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии – Минобороны
Турция 17:47
Названы самые урожайные районы Азербайджана
Экономика 17:43
Ученые: определенные гормоны могут привести к снижению веса и уровня сахара в крови
Другие страны 17:33
В Грузинской Аджарии ожидается рост урожая фундука на 80%
Финансы 17:23