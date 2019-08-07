Цена нефти Brent опустилась ниже $58

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена нефти находилась ниже $58 8 января 2019 года.

Несмотря на значительное снижение котировок нефти рубль остается стабильным к мировым валютам. Так, курс доллара на Московской бирже снизился на 0,03%, до 65,25 рубля, евро торгуется на уровне закрытия предыдущей сессии - по 73,10 рубля за единицу европейской валюты.

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