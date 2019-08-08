В Пакистане арестовали дочь экс-премьера Наваза Шарифа

Глава оппозиционной партии "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза), дочь бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа Марьям Наваз арестована, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Марьям Наваз арестована. Национальное бюро по борьбе с коррупцией задержало ее в Лахоре, нам не сообщили о причинах или основаниях для ее ареста", - заявила Аурангзеб.

24 декабря 2018 года бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Его дочь Марьям Наваз также подозревается в коррупционной деятельности, в 2018 году она уже находилась под стражей, однако ее освободили до принятия судом окончательного решения по делу. Как сообщил телеканал Geo TV, 8 августа она должна была давать показания Национальному бюро по борьбе с коррупцией, однако была задержана незадолго до этого.

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