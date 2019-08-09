США могут передислоцировать часть военных из Германии в Польшу

США могут передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу из-за того, что ФРГ до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Действительно оскорбительно ожидать, что американский налогоплательщик дальше будет платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, тогда как немцы используют свой профицит торгового баланса на внутренние цели", - заявил Гренелл агентству DPA.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Польша исполняет свою обязанность перед НАТО по расходам на оборону, а Германия этого не делает. Она заявила, что "приветствовала бы, если американские войска в Германии пришли в Польшу".

"Президент (Дональд) Трамп прав, и Джорджетт Мосбахер права. Многочисленные президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за свою собственную оборону. Это просьба, которая затянулась на многие годы и многие правительства", - заявил Гренелл. По его словам, теперь настал тот момент, когда американцы и президент США должны реагировать.

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе - в общей сложности 35 тысяч. Сюда же относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в американских войсках, сообщает телеканал.

Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Львиную долю бюджета НАТО составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо президент США отмечал недостаточный вклад Германии. По его словам, расходы Германии на оборону составляют "только" один процент от ВВП, и она "должна платить гораздо больше". Германия ожидает, что в текущем году её расходы на оборону составят 1,36%.

В начале лета было достигнуто соглашение о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также стороны договорились, что США увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.