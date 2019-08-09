Председатель парламента Польши ушел в отставку

9 августа 2019 16:47 (UTC+04:00)

Председатель нижней палаты польского парламента (Сейма) Марек Кухчиньский ушел в отставку из-за скандала, связанного с использованием правительственных самолетов и вертолетов для путешествий с семьей. В пятницу политик подал соответствующее заявление. Об этом сообщила журналистам депутат Малгожата Кидава-Блоньская, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Спикер Сейма по польским законам - второе лицо в государстве после президента. Его выбирают депутаты путем голосования. Кухчиньский занимал эту должность с 2015 года, когда партия "Закон и справедливость" пришла к власти после очередных парламентских выборов.

После отставки спикера его обязанности будет выполнять старший по возрасту заместитель. Как ожидается, новый председатель Сейма будет выбран уже в пятницу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США могут передислоцировать часть военных из Германии в Польшу
Другие страны 15:24
НАТО завершила модернизацию системы ПРО в Румынии
Европа 14:51
Посол США в Берлине пригрозил частичным выводом американских войск из ФРГ
Другие страны 14:06
В девяти департаментах Франции введен повышенный уровень опасности из-за сильных гроз
Европа 11:45
Могерини сообщила, что ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Кашмире
Другие страны 8 августа 17:54
У мэрии в городе на юге Швеции произошел взрыв
Европа 8 августа 15:31
Лента новостей
В Грузии появился новый розничный банковский сервис
Финансы 16:55
В Азербайджане оглашены результаты экзаменов по приему на работу в органы прокуратуры
Общество 16:51
В Азербайджане забой жертвенного скота и другие услуги будут осуществляться местными исполнительными структурами
Общество 16:46
Страны ЕАЭС определили план совместных действий для развития инвестиционного сотрудничества
Бизнес 16:39
Страны ЕАЭС обозначили главные экономичекие задачи
Бизнес 16:34
БТА принимает меры по пресечению искусственных факторов, создающих пробки на дорогах (ФОТО)
Общество 16:32
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 16:29
Узбекско-китайское СП установило сотрудничество с Аэрофлотом
Бизнес 16:11
В Чаде почти 40 человек стали жертвами межобщинных конфликтов
Другие страны 16:08