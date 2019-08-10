Дочь Алена Делона рассказала о состоянии актера

Французский актер Ален Делон благодарен всем, кто высказал обеспокоенность его состоянием здоровья. Об этом сообщила на своей странице в Instagram его дочь Аннушка. Она находится в настоящее время в Швейцарии в больнице с отцом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ален Делон благодарит свою публику и своих друзей за все те многочисленные послания любви и поддержки, которые они ему направили, и которые позволяют ему продвигаться вперед", - рассказала Аннушка. Она отметила, что теперь главное для ее отца: "это оправиться от болезни и встать на ноги". "Ваша поддержка помогает ему в этом", - заверила дочь актера. "Можно упасть, но главное - это подняться. Мой отец будет выздоравливать в том темпе, в котором может, но он встанет на ноги", - подчеркнула Аннушка. Она заверила, что Делон "уже думает о своих новых артистических проектах".

Дочь актера сообщила, что у Делона "был инсульт, который, к тому же, сопровождался острой субдуральной гематомой", то есть кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве. Такой процесс, как считается в медицине, может приводить к нарушениям сознания и психики, головной боли, рвоте, неврологическим нарушениями. "Моему отцу очень повезло, и все теперь проходит благополучно. И это не случайно, ведь он по характеру - человек-победитель", - заявила в этой связи его дочь. По ее словам, Делону также "повезло и в том, что он находится в хорошем окружении и имеет возможность преодолевать возникшие трудности".

В минувший четверг сын актера Антони сообщил, что произошедший у Делона инсульт сопровождался "небольшим внутримозговым кровоизлиянием".

Что произошло

Инсульт, как ранее сообщил сын актера Антони Делон, произошел у его 83-летнего отца еще несколько недель назад. Он был прооперирован в одной из крупнейших парижских больниц - Питье-Сальпетриер. Там он "в течение трех недель находился в отделении интенсивной терапии". По его словам, врачи заверяют, что у Делона "все жизненные функции находятся на прекрасном уровне, а его состояние стабилизировано".

Сведения об ухудшении здоровья актера появились еще в начале лета. Еще 14 июня журнал Closer, пишущий о жизни звезд, сообщил, что Делон доставлен в Американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за повторяющихся приступов мигрени. В окружении актера тогда заверили, что с ним "все хорошо" и он должен покинуть медицинское учреждение в ближайшее время. В качестве одной из причин частых головных болей врачи подозревали сердечную аритмию.

Однако вскоре после этого Closer сообщил, что у актера произошел инсульт. Долгое время эта информация оставалась неподтвержденной - вплоть до нынешних заявлений его сына и дочери.

9 августа аналогичный по профилю Closer журнал Voici сообщил, что Делон находится в госпиталях уже два месяца. Со своей стороны представитель Closer, журналистка Маэль Брюн вечером 9 августа в эфире телеканала BFM рассказала, что этим летом у Делона произошли несколько инсультов. "Состояние здоровья Делона не может не вызвать беспокойства, - сказала она. - 14 июня у него был первый инсульт, последовавший в Американском госпитале Парижа вслед за сильными головными болями. В течение трех дней после этого его состояние здоровья оставалось очень плохим, все трое его детей по очереди дежурили у него".

По сведениям представительницы Closer, "после этого у Делона последовало некоторое улучшение, однако в ночь на 11 июля у него случились сразу два инсульта с одним кровоизлиянием. Он был сначала на три недели помещен в палату интенсивной терапии, а затем по его настоянию и по настоянию его дочери Аннушки перевезен в Швейцарию, что произошло в последние дни июля или же 1 августа".

Телеканал BFM напомнил, что и у Делона, и у его дочери - швейцарское гражданство. Журналисты обратили внимание на то, что ранее актер хотел, чтобы в случае смерти его похоронили "рядом с могилами его собак" в имении Douchy в департаменте Луаре. "Однако Делон в дальнейшем дал понять, что намерен продать свое имение и перебраться на постоянное проживание в Швейцарию", - отметил телеканал.

Также журналисты BFM сообщили, что Делон неоднократно выступал за эвтаназию, подчеркивая, что больные люди должны иметь право уйти из жизни без мучений, спокойно, окруженные любящими их друзьями и близкими. В этой связи он даже неоднократно выступал в поддержку швейцарской ассоциации Exit, выступающей за расширение практики эвтаназии. В Швейцарии медицинское содействие добровольному уходу больного из жизни разрешено и осуществляется с декабря 2005 года в Университетском госпитале Лозанны.

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