При взрыве бензовоза в Танзании погибли 57 человек

По меньшей мере 57 человек погибли и еще 65 пострадали после того, как бензовоз перевернулся и взорвался в городе Морогоро на востоке Танзании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным танзанийской газеты The Citizen, среди погибших представители спецслужб, которые были направлены на место ЧП, чтобы остановить утечку топлива из опрокинувшегося бензовоза.

Морогоро, входящий в десятку крупнейших городов страны, расположен в 200 км к западу от административного центра Танзании - города Дар-эс-Салам.

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