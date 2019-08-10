При взрыве бензовоза в Танзании погибли 57 человек

10 августа 2019 13:36 (UTC+04:00)

По меньшей мере 57 человек погибли и еще 65 пострадали после того, как бензовоз перевернулся и взорвался в городе Морогоро на востоке Танзании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным танзанийской газеты The Citizen, среди погибших представители спецслужб, которые были направлены на место ЧП, чтобы остановить утечку топлива из опрокинувшегося бензовоза.

Морогоро, входящий в десятку крупнейших городов страны, расположен в 200 км к западу от административного центра Танзании - города Дар-эс-Салам.

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