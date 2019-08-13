В августе может состояться встреча глав МИД Южной Кореи, Японии и Китая

13 августа 2019 07:21 (UTC+04:00)

Главы МИД Республики Корея, Китая и Японии могут провести трехстороннюю встречу до конца августа, несмотря на сохраняющиеся трения между Сеулом и Токио. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на чиновника правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, шансы, что переговоры состоятся, "довольно высоки". "Мы работаем над организацией встречи и уже скоро сможем сообщить, когда именно она пройдет", - отметил он, не исключив, что диалог может начаться еще до конца текущего месяца.

Чиновник добавил, что это может стать "хорошей возможностью для Токио и Сеула снизить напряженность в двусторонних отношениях".

Ранее японские СМИ сообщали, что министры иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, Китая Ван И и Японии Таро Коно могут провести встречу в Китае 21 августа. Предполагается, что на переговорах главы МИД обсудят возможность проведения саммита глав трех государств, недавние ракетные пуски КНДР и их влияние на усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, а также двусторонние проблемы.

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