В Индии создали должность начальника штаба обороны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг объявил о создании новой должности начальника штаба обороны, который будет координировать действия всех трех видов вооруженных сил республики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

О необходимости создания такого поста уже многие годы заявляют ведущие индийские эксперты в сфере обороны. В 1999 году, когда Индия и Пакистан в очередной раз оказались на грани войны из-за разногласий вокруг спорного региона Кашмир, комитет правительства по обороне внес предложение учредить такую должность для эффективной координации действий ВС республики.

"Наши вооруженные силы – наша гордость. Чтобы еще больше укрепить координацию между ними, я объявлю о важном решении. В Индии появится начальник штаба обороны", - сказал Моди, выступая в Нью-Дели по случаю празднования очередного Дня независимости республики.

После освобождения от британского владычества в 1947 году в Индии были созданы три вида вооруженных сил: сухопутная армия, военно-воздушные силы и военно-морские силы – каждый из которых имел собственного военачальника. Объединенный штаб обороны (ОШО), существовавший в стране до настоящего времени, имел ограниченные функции. Ранее временные надвидовые штабы учреждались лишь для проведения конкретных боевых операций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.