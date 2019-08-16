Сеул считает, что пуски снарядов КНДР говорят о ее недовольстве учениями США и Южной Кореи

16 августа 2019 09:20 (UTC+04:00)

КНДР произвела новые запуски снарядов в знак протеста против проводимых Южной Кореей и США совместных военных учений. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов в Сеуле представитель администрации президента Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Похоже, что Пхеньян осуществил пуски, протестуя против продолжающихся командно-штабных учений, которые проводят военные Южной Кореи и США", - отметил он. Представитель администрации подчеркнул, что действия КНДР "повышают напряженность" на Корейском полуострове и призвал ее отказаться от дальнейших пусков.

Согласно сообщению Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, пуски были произведены в пятницу из района уезда Тхончхон на восточном побережье страны в провинции Канвондо в 08:01 и 08:16 . "Дальность полета снарядов составила 230 км, высота полета в апогее достигала 30 км, а максимальная скорость была 6,1 Маха или более", - говорится в сообщении.

Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели, и восьмой с начала текущего года. Последний из них проводился 10 августа. Тогда, по данным японских и южнокорейских военных, были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели порядка 450 км.

МИД КНДР 11 августа распространил заявление, в котором подчеркнул, что совместные учения Республики Корея и США делают затруднительными переговоры между Пхеньяном и Сеулом.

Республика Корея и Соединенные Штаты 5 августа приступили к совместным командно-штабным учениям. Они включают отработку действий командования и вооруженных сил с помощью компьютерной симуляции. Основной их целью заявлена является подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности Республики Корея осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время.

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