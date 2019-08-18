В Афганистане более десяти человек погибли в результате взрыва

18 августа 2019 10:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 человек погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной бомбы в округе Даулат Абад в провинции Балх на севере Афганистана, заявил РИА Новости глава округа Мухаммад Юсуф.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Транспортное средство было поражено мощной бомбой, мы даже не можем опознать жертв. Одиннадцать мирных жителей, пятеро из которых являются членами одной семьи, погибли, когда их автомобиль был поражен сегодня придорожной бомбой в округе Даулат Абад в провинции Балх", - сообщил Юсуф.

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