Крупнейшие авиакомпании Южной Кореи сокращают перевозки на фоне кризиса

19 августа 2019 13:26 (UTC+04:00)

Крупнейшие южнокорейские авиаперевозчики Korean Air и Asiana Airlines с октября частично прекращают предоставление услуг по грузовым перевозкам на внутренних рейсах в аэропортах Тэгу, Чхончжу и Кванчжу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, это связано с попыткой авиакомпаний сократить издержки на фоне падения прибыли. Во втором квартале этого года обе компании зафиксировали операционные убытки свыше 100 млрд вон или $90 млн каждая.

Ухудшение операционных показателей затронуло и мелкие авиакомпании. Из восьми южнокорейских авиаперевозчиков данного сегмента во втором квартале профицит по операционной прибыли не зафиксировала ни одна.

В третьем квартале к этому добавилось резкое сокращение спроса на перелеты в Японию, что связано с бойкотом японских товаров и услуг в Южной Корее из-за торгового спора двух стран.

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