На Филиппинах число жертв лихорадки денге увеличилось до 807

20 августа 2019 11:05 (UTC+04:00)

По меньшей мерее 807 человек умерли на Филиппинах с января 2019 года от эпидемии лихорадки денге, которая затронула различные регионы страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что число заболевших составило 188 тыс. человек, что стало двукратным увеличением данного показателя в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Власти Филиппин 6 августа объявили о том, что распространение лихорадки денге в стране приняло масштабы эпидемии. 15 августа сообщалось о 720 погибших и 167 тыс. инфицированных.

Денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Ее симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения причисляет денге к одной из главных угроз для здоровья человека.

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