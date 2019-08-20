Apple потратила более $6 млрд на свой стриминговый сервис

20 августа 2019 12:58 (UTC+04:00)

Корпорация Apple потратила более $6 млрд долларов на производство фильмов и шоу в преддверии запуска своего сервиса потокового видео, который будет конкурировать с Netflix, HBO и Disney, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источников газеты, корпорация затратила "сотни миллионов долларов" на сериал "Утреннее шоу" с участием Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стива Карелла. Съемки одной серии этого шоу обходились дороже, чем каждый эпизод последнего сезона "Игры престолов", который стоил $15 млн.

Газета напоминает, что за производство контента для нового сервиса отвечают Джейми Эрлихт и Зака ван Амбург, которых глава Apple Тим Кук переманил в 2017 году из кинокомпании Sony Pictures.

Запуск сервиса планируется одновременно более чем в 100 странах. Информация о конкретных сроках и ценах на подписку пока не раскрывается.

Ранее Apple не занималась кинематографом. Исключением стали лишь заказанный компанией документальный фильм "Слониха" (Elephant Queen) и анимационная лента для семейного просмотра "Волки-перевертыши" (Wolfwalkers).

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