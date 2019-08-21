Пассажиры рейса Мадрид - Маврикий пострадали из-за турбулентности

21 августа 2019 11:23 (UTC+04:00)

По меньшей мере 35 пассажирам самолета, приземлившегося в международном аэропорту Мадрида, потребовалась медицинская помощь из-за турбулентности во время полета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, воздушное судно прибыло из республики Маврикий. Самолет совершил посадку в Мадриде примерно в 20:00 вторника. Пострадавшие получили ушибы и небольшие порезы после внезапной потери высоты самолета в ходе турбулентности.

Часть пассажиров была доставлена в больницы. Отмечается, что воздушное судно не получило никаких повреждений. Речь идет об авиакомпании, работающей на испанского перевозчика Iberia.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв взрыва во время свадьбы в Кабуле достигло 80
Другие страны 11:15
Пожар на Канарах уничтожил 12 тыс. га леса
Другие страны 20 августа 13:42
Испанская компания окажет техническое содействие железнодорожной отрасли Туркменистана
Бизнес 20 августа 12:11
Площадь лесного пожара на Канарах достигла 10 тыс. га
Европа 20 августа 04:28
В Афганистане не менее 16 человек пострадали при взрывах
Другие страны 19 августа 13:11
В Барселоне ограбили посла Афганистана в Испании
Европа 19 августа 12:37
Лента новостей
В Баку состоится сольный концерт Ягуба Зуруфчу
Культура 11:55
Предотвращено распространение пожара в Гирканском национальном парке на близлежащие территории (ФОТО)
Происшествия 11:52
"КТК-Казахстан" закупит оборудование
Тендеры 11:51
В Королевском доме Дании удивились переносу визита Трампа из-за Гренландии
Другие страны 11:47
В синагоге Лос-Анджелеса прошло мероприятие, посвященное традициям толерантности Азербайджана (ФОТО)
Политика 11:41
Танкер Adrian Darya был сдан в аренду элитным частям вооруженных сил Ирана
Иран 11:40
Собеседование по набору учителей продолжается
Общество 11:33
В Казахстане наладят сборку белорусской техники
Бизнес 11:26
Туристический поток между Мексикой и Азербайджаном заметно вырос
Туризм 11:24