Пассажиры рейса Мадрид - Маврикий пострадали из-за турбулентности

По меньшей мере 35 пассажирам самолета, приземлившегося в международном аэропорту Мадрида, потребовалась медицинская помощь из-за турбулентности во время полета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, воздушное судно прибыло из республики Маврикий. Самолет совершил посадку в Мадриде примерно в 20:00 вторника. Пострадавшие получили ушибы и небольшие порезы после внезапной потери высоты самолета в ходе турбулентности.

Часть пассажиров была доставлена в больницы. Отмечается, что воздушное судно не получило никаких повреждений. Речь идет об авиакомпании, работающей на испанского перевозчика Iberia.

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