Япония считает, что без нового договора о РСМД может начаться гонка вооружений

22 августа 2019 15:01 (UTC+04:00)

Министерство обороны Японии считает, что без нового соглашения, которое могло бы заменить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), может начаться гонка вооружений. Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил глава японского военного ведомства Такэси Ивая, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вопрос контроля над вооружениями, включая ракеты, которые были охвачены Договором о РСМД, напрямую связан с региональной безопасностью. Необходимо отыскать новую структуру, чтобы избежать гонки ракетных вооружений", - сказал он.

По словам главы Минобороны Японии, также следует увеличить прозрачность военных программ, поскольку "помимо США и России, которые были связаны Договором, другие страны занимались разработкой ракет средней дальности".

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Президент РФ Владимир Путин 5 августа поручил наблюдать за дальнейшими шагами США, отметив, что в случае, если США приступят к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена начать полноформатную разработку аналогичных ракет. При этом Путин тогда подчеркнул, что действия Москвы будут носить исключительно ответный характер и РФ не будет размещать ракеты в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.

Через две недели после выхода из ДРСМД США впервые испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.

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