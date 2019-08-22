Индонезия может отказаться от закупок самолетов Airbus из-за разногласий с ЕС

Власти Индонезии обсуждают с национальными авиакомпаниями отказ от закупок самолетов европейского концерна Airbus из-за разногласий с ЕС вокруг сокращения закупок пальмового масла, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита, в частности, провел соответствующие переговоры с основателем индонезийской авиакомпаний Lion Air Русди Кираной. "Он Кирана заверил, что авиакомпания выполнит все, что решит правительство", - заявил глава ведомства. Отмечается, что Джакарта рассматривает лайнеры корпорации Boeing в качестве замены самолетов Airbus.

По данным агентства, в 2018 году Lion Air подписала контракт на закупку восьми лайнеров Airbus А330-900NEO стоимостью $2,4 млрд.

8 апреля Малайзия и Индонезия, которые производят 90% объемов мирового пальмового масла, направили ноту протеста ЕС в связи с планами союза частично отказаться от данного вида сырья. Куала-Лумпур даже пригрозил не закупать европейские истребители и заменить их самолетами китайского производства.

В январе 2018 года Европарламент поддержал пакет мер, направленных на реформирование энергетического рынка для сокращения потребления энергии и сохранения климата. В числе предложенных мер - запрет на использование пальмового масла при производстве биотоплива. В случае одобрения запрет вступит в силу в 2030 году.

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