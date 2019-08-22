Несколько туристов погибли от удара молнии на юге Польши

22 августа 2019 17:39 (UTC+04:00)

Несколько человек погибли в результате удара молнии в группу туристов на горном массиве Гевонт (Западные Татры) на юге Польши. Еще несколько десятков человек ранены, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Точное число пострадавших пока неизвестно. По предварительным данным, в их числе как минимум один ребенок, которого спасатели пытаются реанимировать прямо на горной вершине.

Пребывание на Гевонте во время грозы считается опасным, поскольку установленный там памятный металлический крест притягивает молнии. Утром в четверг погода в этом районе была солнечной и ничто не предвещало начала грозы. Поэтому несколько групп туристов и отправились в горы.

Гевонт - горный массив протяженностью в 2,7 км, высшая точка гора Вельки Гевонт высотой 1894 метра.

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