Япония заявила КНДР протест из-за ракетных пусков

24 августа 2019 14:18 (UTC+04:00)

Япония заявила Северной Корее протест в связи с проведенными в субботу двумя пусками баллистических ракет, об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже заявили Северной Корее решительный протест", - приводит агентство Киодо слова парламентского заместителя министра иностранных дел Японии Киёто Цудзи, сказанные им на встрече в правящей Либерально-демократической партии.

Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и ее территориальных вод. Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что ракеты были баллистическими и их пуски являются откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Всего же с конца июля КНДР провела 7 пусков ракет и реактивных снарядов. Южнокорейские военные считают, что в субботу был осуществлен пуск снарядов, которые пролетели расстояние 380 километров. Максимальная высота составила 97 километров, максимальная скорость более 6,5 Маха. Министерство обороны Японии настаивает на том, что это были баллистические ракеты малой дальности, потому и дальность их полета составила от 350 до 400 километров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Япония обсудили совместные бизнес-проекты
Бизнес 11:53
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Другие страны 11:04
Трамп считает, что Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания"
США 10:23
Выпущенные КНДР снаряды пролетели 380 км и достигли высоты в 97 км
Другие страны 07:33
США и Япония достигли договоренности по торговому соглашению
США 07:10
Зариф посетит Китай, Японию и Малайзию
Иран 06:29
Лента новостей
Туркменистан – один из важнейших торговых партнёров Украины в Центральной Азии: посол
Туркменистан 14:37
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 323 млн манатов
Финансы 14:34
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества
Политика 14:27
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Общество 14:26
Али Ахмедов: Правительство Азербайджана делает большую работу для настоящего и будущего молодежи
Политика 14:17
Иран договорился с Индией по газовому месторождению "Фарзад-Б", утверждает национальная нефтяная компания NIOC
Экономика 14:14
Производственное предприятие в Лянкяране перешло на полный график работы
Бизнес 14:07
Один из промышленных регионов Казахстана незначительно нарастил объемы добычи руды
Бизнес 14:01
Итальянские компании активно реализуют проекты в Сырдарьинской области Узбекистана
Бизнес 13:54