Конте принял мандат на формирование нового правительства Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джузеппе Конте приступить к формированию нового правительства. Об этом в четверг по итогам их встречи сообщил пресс-секретарь президентской администрации Уго Дзампетти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла принял сегодня доктора адвоката Джузеппе Конте и передал ему мандат на формирование правительства. Конте принял его и обещал в ближайшее время сообщить о результатах", - сказал он.

Маттарелла завершил в среду консультации с политическими партиями. Две из них - Движение "5 звезд" и Демократическая партия (ДП) - сообщили о договоренности сформировать новое парламентское большинство, которое поддержит кабмин во главе с Конте.

Согласно принятой практике, получивший мандат премьер проведет раунд консультаций с политическими партиями, начав с переговоров с председателями обеих палат парламента. Затем он должен представить президенту согласованный с партиями новой коалиции ("Движение" и ДП) состав кабмина. Потом проходит церемония приведения к присяге министров и первое голосование по вопросу о доверии правительству.

Как сообщают итальянские СМИ, еще не все разногласия между "Движением" и ДП, которые до сих пор были политическими оппонентами, преодолены. В частности, остается вопрос о кандидате в вице-премьеры, а также о ряде ключевых постов в новом кабинете.

20 августа Конте, возглавлявший предыдущее коалиционное правительство в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига", подал в отставку. К этому решению его подтолкнула позиция его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов. В нынешних условиях "Лига" переходит в оппозицию.

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