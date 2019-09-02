ВОЗ заявила, что на борьбу с Эболой требуется более $70 млн до конца года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает от доноров финансовой поддержки ее работы в Демократической Республике Конго (ДРК) по борьбе с эпидемией лихорадки Эбола. Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что имеющихся сейчас на эти цели средств - чуть более $45 млн - хватит только до конца сентября и до конца года потребуется еще более $70 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В еженедельном информационном бюллетене организации говорится, что текущие потребности всех партнеров, ведущих борьбу с Эболой, "оцениваются с июля по декабрь в $287 млн, включая $120 - $140 млн для ВОЗ". По состоянию на 27 августа, организация получила $45,3 млн. "Нынешние фонды дадут возможность покрыть потребности в финансировании до конца сентября 2019 года. Требуются дальнейшие ресурсы для финансирования реагирования (на вспышку Эболы) на период до декабря, и ВОЗ призывает доноров обеспечить великодушную поддержку", - отмечается в бюллетене.

В свою очередь, Детский фонд ООН сообщил 30 августа, что на оказание помощи детям в связи со вспышкой в ДРК болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), ему необходимы $126 млн "в целях реагирования на немедленные и среднесрочные потребности". В организации напомнили, что из нынешних более 3 тыс. жителей ДРК, заразившихся Эболой за последние 13 месяцев, около 850 человек - это дети. Почти в 600 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

О важности бесперебойного финансирования противовирусных мероприятий в районах распространения Эболы заявил 1 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетивший ДРК. В лечебном центре города Мангина он призвал все страны, взявшие на себя обязательство предоставить средства, "очень быстро выделить обещанные суммы". По его словам, объем обещанных фондов "более или менее находится на уровне потребностей". "Однако, проблема состоит в том, что финансирование все еще очень ограниченное - лишь 15% от того, что обещано", - сказал Гутерриш. Он пояснил, что невозможно остановить противовирусные мероприятия "в ожидании денег", поскольку такой сценарий может привести к "трагическому поражению в войне с Эболой".

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