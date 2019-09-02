В Мексике шесть человек погибли из-за нападения на автовокзал

2 сентября 2019 23:29 (UTC+04:00)

Вооруженное нападение на автобусный терминал "Эстрелья де оро" в мексиканской Куэрнаваке произошло ранним утром в понедельник, шесть человек погибли, говорится в сообщении прокуратуры штата Морелос, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно первым полученным данным, нападение было целенаправленной атакой на конкретных людей, которые находились на станции. Службы скорой помощи подтвердили гибель на месте пятерых мужчин, еще один пострадавший скончался позже от полученных ранений", - сообщается в официальном коммюнике местной прокуратуры.

По информации ведомства, целью нападения не являлись туристы или другие посетители станции. Управление полиции штата, криминальной полиции, Национальной гвардии и Армии Мексики ведут совместное расследование инцидента.

За последнюю неделю на территории штата Морелос зафиксированы 17 случаев умышленных убийств. Государственная комиссия по вопросам безопасности связывает всплеск числа насильственных преступлений в регионе с борьбой за влияние между преступными группировками после недавнего ареста местного криминального авторитета Саньтьяго Масари.

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