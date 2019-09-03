Британский подросток потерял зрение и слух из-за "фастфудной" диеты

В Великобритании подросток лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет из-за специфической диеты, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в 7 лет у британца диагностировали расстройство избирательного питания, поскольку мальчик отказывался от овощей и фруктов из-за их "текстуры". В течение следующих лет он соглашался есть только чипсы, колбасные изделия и белый хлеб.

В результате в возрасте 15 лет, когда у подростка появились проблемы со зрением и слухом, медики обнаружили у него оптическую нейропатию. Через два года он полностью ослеп. Как отмечает издание, несмотря на состояние здоровья, британец не смог поменять рацион, однако сейчас находится под наблюдением врачей и принимает пищевые добавки с содержанием витаминов и минералов.

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