Абэ на встрече с Путиным хочет вывести переговоры по мирному договору на новый уровень

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своей предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора на новый уровень, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу провести откровенный диалог с президентом Владимиром Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень", - заявил он журналистам в среду перед вылетом во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава японского правительства отметил, что "договоренности, достигнутые в 2016 году в Нагато вместе с президентом РФ, реализовываются", и выразил надежду, что встреча во Владивостоке поспособствует их дальнейшей реализации.

Абэ также подчеркнул, что в настоящее время ведется активная подготовка к осуществлению совместной хозяйственной деятельности на четырех "северных островах", как в Японии называют южные Курильские острова.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Абэ проведут встречу 5 сентября на полях ВЭФ и обсудят в том числе тематику мирного договора.

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