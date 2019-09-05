Турция могла бы участвовать в формате наподобие G7, считает Путин

5 сентября 2019 14:07 (UTC+04:00)

Турция наряду с Китаем и Индией могла бы участвовать в широком формате наподобие G7, это было бы уместно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ-2019, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Со мной недавно говорил президент Турции Эрдоган, он, реагируя на всю эту ситуацию, говорит: "Почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе?" Думаю, что после того, что Турция теперь после приобретения С-400 надежно защищена с неба, то конечно и работа Турции в таком формате была бы востребована и уместна. Я имею в виду ее роль в международных делах и в регионе", - сказал он.

По его словам, на сегодня G20 - наиболее представительная международная организация, занимающаяся вопросами согласования позиции в сфере экономики.Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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