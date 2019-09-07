На Филиппинах произошел взрыв

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу утром в городе Исулан, столице южной провинции Султан-Кударат, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению главы полиции Исулана, самодельное взрывное устройство сработало на стоянке для мотоциклов около городского рынка.

Органы правопорядка начали расследование. На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.

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