КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын присутствовал на проведенных во вторник испытаниях сверхбольшой реактивной системы залпового огня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление северокорейского агентства ЦТАК.

"[Ким Чен Ын] вновь 10 сентября проконтролировал испытательные запуски сверхбольшой реактивной системы залпового огня", - говорится в сообщении ЦТАК.

Лидер КНДР отметил, что проведенные испытания позволили полностью проверить реактивную систему залпового огня с точки зрения ее способности вести боевые действия, характеристик траектории, точности и способов наведения. ЦТАК не указывает, увенчались ли произведенные ракетные пуски успехом.

Как подчеркнул Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея, КНДР запустила во вторник утром два снаряда неустановленного типа, которые пролетели 330 км. Отмечается, что снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР.

В понедельник ЦТАК, опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило о том, что руководство республики рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября.

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